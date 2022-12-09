По словам дипломата, президент РФ "может остановиться, отвести свои войска, и война закончится".

Посол США в Украине Бриджит Бринк высказалась о завершении полномасштабной войны и рассказала, от кого оно зависит. В интервью "24 каналу" она заявила, что Москва может положить конец военным действиям, если захочет.

Бринк убеждена, что для того, чтобы завершить полномасштабное вторжение в Украину, России стоит отвести свои войска. А вот об обстрелах нашей страны с воздуха она ничего не упомянула.

Она напомнила о словах президента США Джо Байдена: как и когда завершится война, будет решать Зеленский.

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"Если россияне хотят остановить войну, Путин может сделать это прямо сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска, и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", — отметила дипломат.

Переговоры Украины с Россией

Глава МИД Британии заявлял, что Путин может использовать мирные переговоры с Украиной для пополнения своей армии перед новым наступлением.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент РФ не готов к переговорам о прекращении войны в Украине.

7 ноября Зеленский в очередной раз напомнил об условиях для начала переговоров с Россией. Среди них:

восстановление территориальной целостности Украины;

возмещение убытков;

наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

Председатель парламентской фракции "Слуги народа" и бывший глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия называл, кроме вышеуказанных пунктов Зеленского, добровольную сдачу ядерного оружия РФ.

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