По словам мера, около 68 000 человек сейчас находятся в Краматорске.

Мер Краматорска призвал жителей готовиться к тяжелой зиме. По его словам, в городе может отсутствовать газ, вода и электричество.

Об этом Александр Гончаренко написал на своей странице в Facebook.

"Не прогнозы, а реальность к которой мы должны готовиться в условиях отсутствия газа. 2 месяца без газоснабжения Краматорск и соседние города. Обстрелы оккупантами газопроводов и подстанций, обстрел ремонтных бригад, оккупация территорий Украины и постоянное уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения нашего региона - много уже это обсуждали. Теперь всё зависит от работы наших героев - ВСУ. Верим! Но готовить сани нужно летом, поэтому говорю о сложной зиме сейчас. Не просто сложная - невероятно сложная зима!", - отметил он.

Гончаренко подчеркнул, что не уверен в том, что в городе появится газ до начала отопительного сезона.

"Если его нет, то и нет отопления в городе. Даже на угле без газа - не получится работать. Не запустятся котельные, невозможно подсветить факел. Газа нет - нет отопления. Точка. Без отопления в многоквартирных домах зимой не будет воды и не будет работать канализация. До наступления холодов вода и канализационная система будет отключена на входе в дом, иначе замерзнет система и будут тысячи порывов", - отметил он.

Гончаренко также сообщил, что мощности на резервных каналах уже загружены.

"Зимой нагрузка всегда идет больше. Говорить о старых проводках в квартирах, подъездах и т. д. - не вижу смысла. Мы в мирное время знали, что такое аварийное отключение, в войну - шансы увеличены стократно. Нагрузка от обогревателей и электропечей даст о себе знать. Электрики предупреждают, что критический максимум при котором городские сети выдержат ~ 5тыс. заселенных квартир и 10тыс. домов на поселках", - сообщил он.

По словам мера, около 68 000 человек сейчас находятся в Краматорске. Гончаренко отмечает, что очень много для таких условий, которые будут зимой, а потому призывает эвакуироваться.

"Говорю как есть. На мгновение забыв о ракетных ударах по городу, о близости боев и наступлении хочу обратить внимание на быт. На быт краматорчанина, ожидаемый этой зимой. Это будет однозначно самая сложная зима для нас. Летняя романтика закончится с первыми холодами. Планировать, как пережить зиму, нужно уже сейчас. Многоэтажки двух-трех комнатные - превращаются в однокомнатную, живем в одной и держим тепло от обогревателя (ни о каких буржуйках в квартирах речи быть не может). Кооперируемся с друзьями, коллегами или соседями. 1, 2, 3 человека и живем в одной комнате. Воды не будет в доме, но мы уже сейчас работаем над установкой гусаков во дворах (планируем 200шт). Думайте во что набирать и кто вам поможет принести - лифты не будут работать. Канализация? - ямы для "танков" во дворах все уже зарыли? Вернем. Или ищем уже сейчас, кто готов вас принять на зиму в частный дом на поселке", - рассказал он.

Также он призвал утеплять трубы водоснабжения на входе в дом.

"Делаем запасы дров. Твердотопливные котлы, уголь, пеллеты - запасаемся. Подготовьте камины, вспоминайте про печи и всё, что безопасно греет дом. Говорите с соседями - действуем по принципу многоэтажек и заселяемся группами в дома. Живем в той комнате, где есть тепло и вода. Как-то так, друзья... Верю, что справимся, но эта зима оставит свои шрамы и заберет много сил. Рассказал о своих переживаниях. Думайте, готовьтесь, эвакуируйтесь, группируйтесь. Каждый решает сам - выезжать в другие регионы или нет. Если остаётесь по разным причинам в городе - трезво осознавайте, в каких условиях мы с вами будем находиться этой зимой. Берегите себя", - подытожил Гончаренко.

Напомним, утром 13 июня в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы.

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