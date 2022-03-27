Зеленский высказался за то, чтобы российские военные понесли наказание за содеянное в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все на планете должны знать, что делает Россия в ходе войны, развязанной против Украины.

Фото разрушенных украинских городов он опубликовал у себя в Telegram.

"Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", – написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский заявил, что оккупанты сознательно убивают мирных людей, уничтожают жилые кварталы, попадают в укрытия и больницы, в школы, университеты. Зеленский подчеркнул, что российские войска получают именно такие приказы: уничтожать все, что делает наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурой.

Также Зеленский отметил, что для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими оккупантами окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы. В связи с этим президент призвал европейские страны активизировать помощь Украине, имея ввиду вооружение.

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