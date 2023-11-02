Президент сообщил, что Россия постепенно теряет контроль над Черным морем.

Россия отводит корабли в восточную акваторию Черного моря, но силы обороны Украины смогут достать их и там. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.

Президент рассказал о новых подробностях проведения ежедневного селекторного совещания, во время которого был заслушан доклад о работе украинского экспортного коридора.

"Я благодарен всем, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там", - сказал Зеленский.

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Угроза для Черноморского флота РФ

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после серии ударов и нескольких украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму российские оккупанты на полуострове почувствовали значительную угрозу и перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ.

Историк, исследующий ситуацию на Черном море, Александр Вельможко выразил мнение, что мощность всего военного флота РФ на Черном море - это эквивалент одного американского эсминца. В частности, сейчас противник в Черном море имеет шесть надводных кораблей ракетоносителей и три подводные лодки, которые несут "Калибры", но в целом мощность этих единиц равна одному эсминцу, которые есть на вооружении в США.

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