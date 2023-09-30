Аналитик рассказал, когда ракеты ВСУ смогут "дотянуться" до вражеского флота даже в Новороссийске.

Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины, в настоящее время теряет свои позиции в Черном море и сталкивается с проблемами, которые, возможно, вынудят ее передислоцировать боевой флот в Каспийское море.

Свое мнение об этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, сейчас борьба России за господство в Черном море завершается для нее тотальным поражением Украине - противнику, у которого нет ни боеспособного флота, ни даже флотилии.

В полномасштабной войне, начатой против Украины 24 февраля 2022 года, Черноморский флот ВМС РФ потерял свой флагман - ракетный крейсер "Москва". Как уточняет Коваленко, таких кораблей на вооружении российских ВМФ было всего три, и строить новые такие единицы агрессор не способен.

Видео дня

"Потеряны и повреждены большие десантные корабли проекта 1171 и 775, которые Россия также не может строить на своих верфях. Были уничтожены и повреждены десантные катера, водолазное судно, корветы и фрегаты", - отмечает эксперт.

Он добавил, что Россия проигрывает Украине морской бой, теряя дорогостоящие боевые единицы, цена которых - сотни миллионов долларов, а оценочная стоимость крейсера "Москва" еще выше - порядка миллиарда долларов.

Более того, акцентирует внимание Коваленко, РФ теряет не только корабли, но и свои позиции.

"С учетом катастрофических потерь, которые несет Черноморский флот ВМФ РФ, российское командование стоит перед непростым решением сохранения оставшихся кораблей. Одним из вариантов сохранения флота считается отвод боевых единиц в порт Новороссийска, но тут возникает две проблемы", - утверждает аналитик.

Первая проблема состоит в том, что Новороссийский порт физически принять весь боевой состав ЧФ РФ не в состоянии. Вторая - в том, что безопасным (для кораблей РФ) этот порт не назовешь. В частности, Коваленко напомнил, что 4 августа 2023 года именно в этом порту украинским надводным дроном был атакован большой десантный корабли "Оленегорский горняк".

Кроме того, эксперт обращает внимание на еще один нюанс, суть которого в будущем возможном выходе подразделений ВСУ на побережье Азовского моря, в результате которого Новороссийск окажется в "радиусе огневого поражения" Сил обороны. Как уточняет Коваленко, "дотянуться" с Азова до этого российского порта сможет модернизированная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса "Нептун".

"Она способна наносить удары не только по надводным объектам, но и по поверхности суши. Кроме того, эта ракета продемонстрировала высокие показатели по прорыву и обходу российских средств ПВО", - сказал Коваленко.

Аналитик напомнил, что 14 апреля 2022 года именно двумя ракетами Р-360 был уничтожен крейсер "Москва". И это при том, что флагман российского флота был оснащен собственной ПВО, главный элемент которой - ЗРС С-300Ф. Уже 23 августа 2023 на мысе Тарханкут (Крым) модернизированные Р-360 уничтожили российскую ЗРС С-400 "Триумф" и позднее повторили этот успех в районе Евпатории.

"Таким образом, размещение российского флота вдоль юго-западного побережья России не является панацеей. Но, что самое интересное - принятие такого решения может быть осложнено непосредственно управленческой компонентой. Особенно после нанесения 22 сентября удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого устранены офицеры, как среднего, так и высшего командного звена ЧФ РФ", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что для россиян возникает "суицидально-патовая ситуация" не только во временно оккупированном Крыму, а и в Черном море в целом. Коваленко подчеркивает: воздушное пространство над АРК противник не контролирует, а это значит, что Кремль не может обезопасить свой флот от ударов, как со стороны морской акватории, так и с воздуха. Аналитик напоминает, что боевые единицы вражеского флота - это новые и очень дорогие корабли или старые (времен СССР), построить замену которым, в случае их уничтожения, Россия не может.

"На фоне складывающихся обстоятельств не исключено принятие российской стороной временного, но максимально надежного (для РФ - УНИАН) решения об отводе по внутренним водам части кораблей ЧФ в Каспийское море", - предполагает Коваленко.

Он приводит пример того, как в апреле 2021 года в Азовское море была переброшена группа кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. В ее составе были практически все десантные катера на воздушной каверне проекта 11770 "Серна" из состава каспийской флотилии, и почти вся каспийская группировка малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" - три единицы.

Коваленко считает, что бегство в Каспиское море Черноморского флота может быть исключительно ситуативным, на период - до завершения войны.

"Но даже если и так, то следует помнить, что в юго-западных портах разместить весь ЧФ в его нынешнем составе Россия не сможет. А это означает, что даже в перспективе все корабли вернуть в Черное море не удастся", - поясняет Коваленко.

По его мнению, фактически Россия может не просто лишиться флота, а навсегда потерять саму надежду на восстановление своего статуса в Черном море. Другими словами, речь об акватории, за господство в которой РФ конкурировала, в частности, с Турцией. Одним из ярких проявлений этой конкуренции Коваленко считает закладку на заводе "Залив" (Крым) двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Предшествовало закладке этих боевых единиц строительство на верфи Sedef Shipbuilding Inc в Стамбуле универсального десантного корабля Anadolu.

"В попытке соревноваться с турецким УДК россияне даже корректировали изначальный проект водоизмещением (кораблей - УНИАН) 14 тыс. тонн до 25 тыс. тонн, а под конец и вовсе заявляли, что полное водоизмещение их кораблей будет 40 тыс. тонн. И все ради того, чтобы обойти по этому показателю УДК Anadolu водоизмещением 27 тыс. тонн", - констатирует военно-политический обозреватель.

При этом он сомневается, сможет ли РФ в нынешних реалиях РФ отстроить свои корабли.

Важные новости о войне в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, перед началом полномасштабного вторжения в Украину РФ под предлогом учений отправила в Черное море через Босфор шесть своих кораблей, увеличив их количество до 13.

За последние полтора года ВСУ поразили по меньшей мере пять крупных десантных кораблей российского ВМФ. Всего у врага осталось восемь таких плавсредств.

Вас также могут заинтересовать новости: