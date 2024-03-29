Российский диктатор стремится мобилизовать больше людей для войны против Украины, и использует теракт исламистов как повод сплотить российское общество для продолжения захватнической войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать теракт исламистов в торговом центре "Крокус Сити Холл" для мобилизации людей с целью продолжения войны против Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

"Мы понимаем, что на себя взяла ответственность в этих действиях ИГИЛ. Мы понимаем, что это их официальная информация. И даже смешно, когда Россия попыталась опровергнуть то, что сказал ИГИЛ. Это выглядит, безусловно, полным бредом", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, ИГИЛ взяло ответственность за теракт, потому что известно, что в РФ прибыли таджики.

Видео дня

"И мы понимаем, что Россия знала заранее об этом. Это факт", - подчеркнул Зеленский.

В частности, разведки мира по своим каналам поделились с РФ заранее информацией об угрозе террористических действий.

Как сказал Зеленский, различные разведки иностранных государств предупреждали РФ называя даже даты терактов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин никак не отреагировал на предварительную информацию от разведок.

"Скажите мне пожалуйста, если их предупреждали, почему человек, который боится за свою жизнь, Путин, сидит в подвалах... почему человек, который так боится всего, никак не отреагировал? А эти погибшие люди, количество жертв, это называется никак не отреагировать", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что даже во время войны России против Украины, разведки иностранных партнеров и России общаются постоянно.

"Почему не было охраны? Окружение Москвы? Почему не было никаких рейдов? Они это делают. Когда какой-то один человек типа Навального, оппозиционный человек, что-то хочет выйти на улицу и выступить против Путина, вы видели, что происходит. Вы видели какие рейды. Их хватают и сразу в тюрьмы, берут их родственников в тюрьмы, блокируют им счета. Так всегда они реагируют. Почему в этом случае они ничего не делали?", - задал риторический вопрос Зеленский.

Глава государства отметил, что из этого вопроса сразу возникает ответ, который заключается в том, что нужен повод для продолжения нападения на Украину.

"Ему нужно больше мобилизовать людей перед маем или июнем, перед контрнаступательными действиями. Мы понимает, что у него мобилизация провалена. Он понимает, что мобилизовать кроме зеков он никого не может. Ему нужны постоянные ответные действия, которые бы могли бы мобилизовать его общество против Украины. По крайней мере, мобилизовать дух и моральное состояние", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что Путин готов использовать любой повод, чтобы объединить российское общество, которое не верит в эту войну против Украины, и в частности российские солдаты не хотят воевать.

Зеленский считает, что Путин не хочет завершения войны против Украины.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Как сообщал УНИАН, британская газета The Times считает, что теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" выявил шаткость позиций Путина, неготовность аппарата безопасности РФ к новой угрозе.

Путин и российские высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательные мнения относительно того, что за терактом стоит якобы Украина.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в Кремле не разработали шаблонную линию по обсуждению инцидента. Это связано с шоком, который испытала российская элита после его последствий.

Как писал Bloomberg, хотя Путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к теракту в Москве, в результате которого погибли 139 человек, ближайшее окружение российского лидера с ним не соглашается.

Вас также могут заинтересовать новости: