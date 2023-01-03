Глава государства убежден, что Вооруженным силам Украины удастся изгнать РФ из Донбасса и не позволить, чтобы в регионе воцарилась смерть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия как государство-террорист, уничтожив ледовую арену в Дружковке, снова призналась в том, что принесла смерти на Донбасс.

Глава государства напомнил в вечернем обращении, что вчера российские террористы разрушили ракетой ледовую арену в Дружковке Донецкой области.

"Эта ледовая арена "Альтаир" – начала работать еще до войны, когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Проходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни. Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Покровск, Донецк, Торецьк и другие города и села Донбасса – все знали, что это за арена, и много кто там бывал. В прошлом году ее использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы выбросить триколор РФ из Донбасса и других украинских земель.

"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем она пришла на Донбасс и что мы оттуда ее обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор из Донбасса и других земель Украины", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях на востоке Украины. Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области.

Общие боевые потери России в Украине с 24 февраля предварительно составили более 108 тысяч личного состава.

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