При этом глава государства отметил тех воинов, кто защищает Бахмут, подчеркнув, что сегодня там особенно горячо.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил защитников, которые стойко защищают наши земли, отражают атаки российских захватчиков, и призвал украинцев сохранять единство и заботиться о наших воинах.

Об этом Зеленский заявил в своем сегодняшнем вечернем видеообращении. "Спасибо нашим воинам, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом (особенно – Бахмутом: там сегодня особенно горячо), под Белогоровкой, под Кременной, всеми другими нашими городами, городками, селами Донбасса! Стойкость каждого - это стойкость всей Украины. Помощь каждому на позиции рядом - это помощь всей Украине", - подчеркнул президент.

Он отметил ряд бригад Сил обороны и на других направлениях, а также тех, кто защищает границы государства.

Видео дня

Зеленский выразил благодарность и всем, кто тренирует украинских воинов, "потому что именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат".

"Главное сейчас - беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине

Сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается на Донбассе. Там ожесточенные бои идут на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Только за сегодня наши военные отбили полсотни атак россиян.

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