Он отметил, что уже 13 дней, когда мы слышим обещания, 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут".

Ответственность за каждую смерть в Украине от авиаударов оккупантов и на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, который никогда в своей истории не грозил России! Добрая, тихая, душевная Сумщина. Которую превращают в ад.

Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его окружили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают. Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, снабжение воды. Отключают электричество. В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, пожалуй, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году", - отметил глава государства.

Он отметил, что уже 13 дней, когда мы слышим обещания, 13 дней, "когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут".

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве. На российских военных. На тех, кто отдает и кто выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13-ть дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо. От русских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сотни и сотни тысяч людей в городах на грани – между жизнью и смертью.

"Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимой противоракетной обороны. Жизненно необходимо!" - заметил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

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