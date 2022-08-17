Президент продемонстрировал фото разрушенного оккупантами жилья, спортивных площадок.

Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, чтобы убить у украинцев ощущение дома.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

Он отметил, что каждый человек имеет свое домашнее пространство - это не только отдельная квартира или дом, но и часть города или села, где он общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей.

"Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский продемонстрировал фото разрушенного оккупантами жилья, спортивных площадок.

Напомним, несколько ранее Зеленский назвал военно-политическая задача номер один. Нужно, чтобы враг устал от войны.

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