По словам главы государства, благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что вариантов у российских военных в Украине только два.

Об этом он сказал в своем видеообращении в конце 208-го дня войны.

"Провел сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего - собираемся каждый раз, когда есть существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: побег с нашей земли или плен", - отметил глава государства.

Видео дня

У коллаборантов, по его словам, варианты схожи – либо они попытаются убежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.

Зеленский также поблагодарил Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории.

"И Службе безопасности Украины - за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет оккупированные российскими захватчиками города, а чужие нам не нужны.

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