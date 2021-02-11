Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией и пообщался с военнослужащими.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеНа фоне протестов в РФ и санкций СНБО: Зеленский поручил проверить боеготовность бойцов в районе ООСКак сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.

«Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчак, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой», - отметил Зеленский.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что «они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом».

Потом Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Визит Зеленского на Донбасс

Утром 11 февраля президент Украины Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Среди прочего, президент планировал ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки».

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Автор: Тамара Отовская