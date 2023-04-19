Анализируя локацию, где был президент, на карте боевых действий, аналитики пришли к выводу, что это точка в полуокружении.

18 апреля во время визита в Авдеевку президент Владимир Зеленский был всего в 3 километрах от линии фронта.

К такому выводу пришли OSINT-аналитики проекта GeoConfirmed. Анализируя геолокацию, где находился Зеленский вчера и карту боевых действий, эксперты констатировали, что украинский лидер фактически находился в полуокружении.

Аналитикам удалось установить точную геолокацию с места, где Зеленский находился в Авдеевке, благодаря фрагментам зданий и электропор на опубликованных фотографиях.

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Зеленский в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевкеи в Донецкой области. Он вручил военнослужащим государственные награды

Кроме того, Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

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