18 апреля во время визита в Авдеевку президент Владимир Зеленский был всего в 3 километрах от линии фронта.
К такому выводу пришли OSINT-аналитики проекта GeoConfirmed. Анализируя геолокацию, где находился Зеленский вчера и карту боевых действий, эксперты констатировали, что украинский лидер фактически находился в полуокружении.
Аналитикам удалось установить точную геолокацию с места, где Зеленский находился в Авдеевке, благодаря фрагментам зданий и электропор на опубликованных фотографиях.
Зеленский в Авдеевке
Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевкеи в Донецкой области. Он вручил военнослужащим государственные награды
Кроме того, Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.