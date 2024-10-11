Он отметил, что в октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода, поскольку наступать в таких условиях гораздо труднее, чем обороняться.

Война в Украине действительно может завершиться в 2025 году, но для этого нужны будут сильные решения. Как рассказал в интервью OBOZ.UA экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, нужна тяжелая военно-дипломатическая работа, которая включает улучшение ситуации на фронтах с одновременными наработками на военно-дипломатическом уровне по реализации Плана мира.

"По моему мнению, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она требует соответствующих решений. Были надежды на "Рамштайн", но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и странам", - отметил он.

Романенко добавил, что президент США Джо Байден принципиально не отказался от принятия серьезных решений, но вопрос в том, когда это произойдет.

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Также он отмечает, что в октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода, поскольку наступать в таких условиях гораздо труднее, чем обороняться. В то же время США имеют возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой и боеприпасами:

"Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой - усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего бригады, которые воюют на линии соприкосновения, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу".

Он также отметил, что Курская операция вряд ли повлияет на завершение войны, однако ее "можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в том случае, если сейчас нам будет оказана существенная помощь".

Когда завершится война - заявление Зеленского

Во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться не позднее 2025 года.

"В октябре, ноябре и декабре мы имеем шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года", - сказал Зеленский.

Военный эксперт Алексей Гетьман также считает, что завершение войны в следующем году вполне возможно, однако неизвестно, как именно она завершится.

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