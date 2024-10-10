Гетман обратил внимание на многочисленные прогнозы, начиная от просто аналитических мнений различных специалистов, в том числе зарубежных, до представителей различных разведок.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что точно говорить о том, что именно имел в виду Владимир Зеленский под возможностью окончания войны в 2025-м году, учитывая ситуацию на поле боя сказать трудно.

По его мнению, поскольку глава государства владеет информацией, которую получает в частности на Ставке верховного главнокомандующего, то можно только полагаться на эти слова.

"Я думаю, что имелось в виду истощение войск РФ, их неудачные наступательные действия, несмотря на то, что они захватили несколько наших городов. Но учитывая те потери, которые они понесли и которые планировали, то их наступление по большому счету не удалось. Точнее оно удалось очень частично", - сказал Гетьман изданию РБК-Украина.

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Он считает, что разговоры между политическим руководством Украины и стран НАТО о том, что вполне возможно наши Силы обороны получат дополнительные средства поражения, средства защиты, скорее всего, все дали возможность президенту говорить такие слова. Гетьман подчеркнул:

"Но мы понимаем, что слова базировались на очень серьезной информации, которой владеет военно-политическое руководство Украины. Мы можем только предполагать о чем именно там идет речь".

Он обратил внимание на многочисленные прогнозы, начиная от просто аналитических мнений различных специалистов, в том числе зарубежных, до представителей различных разведок, что якобы действительно есть вероятность того, что война закончится в 2025 году. Но эксперт подчеркнул - не известно как именно она завершится.

"Война не заканчивается ничьей как в спорте. Здесь либо поражение, либо победа. Поэтому когда мы говорим об окончании войны, то надо более детализировано разобраться что имеется в виду. На какие границы мы выйдем? На границы 1991 года? Или на границы 2022 года? Или это будет перемирие? Что это будет? То есть просто так ничего не заканчивается", - пояснил Гетьман.

По его мнению, как именно война закончится - это главный вопрос. Слова "окончание войны" - это вершина айсберга, а сущность - это как именно и что имеется в виду. Вот об этом надо разговаривать, добавил аналитик.

Слова Зеленского о завершении войны

С соответствующим заявлением о возможности завершить войну не позднее 2025 года украинский лидер выступил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии.

"В октябре, ноябре и декабре мы имеем шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года", - сказал Зеленский.

По его словам, документ "Основы мира", в котором будут изложены детальные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он отметил, что РФ избегает честной дипломатии, именно поэтому Украина разработала план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира.

Президент рассказал, что первом пункте плана победы речь идет о том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Поскольку, по его мнению, без этого мир невозможен. Именно поэтому "реальными шагами к нему является приглашение в НАТО и будущее членство Украины в Альянсе".

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