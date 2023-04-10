По его словам, именно из-за этого детали операции не разглашают.

Россия до сих пор не знает всех деталей потопления флагмана Черноморского флота Российской Федерации"Москва", которое произошло в апреле прошлого года.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лунда Поульсеном. Он сказал, что хотел бы поделиться деталями этой операции, однако пока не может.

"Некоторые есть нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной сюрприз на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", - сказал он.

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Потопление "Москвы": что известно

Ракетный крейсер "Москва" входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. Он был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве.

Известно, что этот крейсер использовали в военных конфликтах - во время нападения на Грузию, оккупации Крыма и войне в Сирии.

Кроме того, именно этот корабль украинские пограничники с острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения послали, когда им предложили сдаться.

В середине апреля Украина затопила ракетный крейсер. В ВМС Украины сообщили, что нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун".

Осенью экипаж торгового судна передал украинским пограничникам плот на 20 человек из затонувшей "Москвы", который выловил в море.

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