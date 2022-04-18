Оккупанты постоянно пытаются взять город штурмом.

Призыв России к украинским военным, которые сейчас защищают Мариуполь, сдаться, напоминает об Иловайской трагедии.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"На наш взгляд, это очень напоминало операцию в Иловайске. Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего – это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет деблокирован и освобожден. А наши ребята, находящиеся там, они настоящие герои", - сказал он.

Также он опроверг информацию о том, что группировка оккупантов, окруживших Мариуполь, ослаблена.

"Группировка - какая была, такая и остается. И они постоянно пытаются штурмом взять этот город", - подчеркнул Буданов.

Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

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