Франция обеспечит подготовку свыше 6,5 тыс. украинских воинов, в том числе 2 тыс. получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.

Министр обороныАлексей Резников назвал продуктивным визит во Францию, где речь шла о системах ПВО и ПРО для Украины, авиации и радарах.

Об этом он сообщил в Facebook. "Основная тема повестки дня - защита воздушного пространства Украины. Это комплексный вопрос, который охватывает системы ПВО и ПРО, авиация, радары, обучение персонала", - написал министр.

При этом он напомнил, что французские комплексы Crotale уже защищают города Украины и критическую инфраструктуру. По его словам, речь шла о расширении этой компоненты, создании запаса ракет.

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"Продолжается дискуссия относительно других платформ, которые мы в будущем рассчитываем получить от партнеров, среди которых, кроме Франции, есть США, Германия, Италия, Швеция и некоторые другие страны", - добавил он.

Резников сообщил, что в ходе встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном поблагодарил за поддержку Украины в этой войне, в частности, за предоставление легких танков AMX-10.

Он отметил, что благодаря механизму специального фонда, соглашение о котором подписано в октябре 2022 года на полях встречи в формате "Рамштайн", Франция обеспечит финансирование и передачу 12 САУ CAESAR - эти артсистеми очень эффективно проявили себя на поле боя.

Министр напомнил о заключенном меморандуме с компанией Thales по поставке двух радаров GM – 200, которые существенно повысят способности ВСУ по выявлению воздушных целей - в частности, крылатых и баллистических ракет, а также дронов различных типов.

"Посетили производственный комплекс в г. Лимюр, пообщались с руководством Главного управления по вооружению (DGA) и руководителями французских вооруженных компаний. Подчеркнул, что у них есть возможность испытать свою продукцию в сложных боевых условиях, что станет лучшим знаком качества", - рассказал Резников.

По его данным, Франция обеспечит подготовку свыше 6,5 тыс. украинских воинов, в том числе 2 тыс. получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.

Резников во Франции посетил украинских воинов, которые проходят там реабилитацию.

Военная помощь от Франции

В ноябре 2022 года Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба.

1 декабря президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении пообещали предоставить Украине системы ПВО и оборудование, необходимое для ремонта энергообъектов, поврежденных в результате вражеских атак.

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в первом квартале 2023 года планирует отправить в Украину новые 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar и другую оборонную помощь.

А 28 декабря во Франции создали фонд, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.

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