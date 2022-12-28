Украина и Франция договорились о начале новой программы по подготовке украинских офицеров Воздушных сил для освоения новой системы ПВО.

В Франции создали фонд, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.

Страна уже выбрала несколько направлений для помощи Украине в преодолении российской агрессии, заявил французский министр Вооруженных сил Себастьян Лекорнюпосле встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Мы обсудили вопросы военных потребностей Украины для ближайших недель и 2023 года. Франция выбрала несколько направлений для помощи Украине. Во-первых, это передача оборудования ВС Франции для украинской армии в начале следующего года. Второе направление помощи – это Европейский фонд мира, который является важным инструментом, силой и мощью Европы для поддержки Украины. Франция вносит в этот фонд большой вклад – 500 млн евро. И третье направление – это созданный фонд во Франции, через который Украина может адресовать заказ французскому ВПК", – сказал Лекорню.

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Он добавил, что между вооруженными силами Украины и Франции происходит постоянный обмен информацией. Лекорню также подчеркнул, что опыт украинских защитников является важным и для Вооруженных сил Франции. Поэтому, по его словам, во время учений военных одновременно происходит и обмен опытом, а знания и навыки украинских военнослужащих являются очень ценными и полезными.

Министр обороны Украины проинформировал своего коллегу о текущем положении на фронтах войны и отметил, что западное, и, в частности, французское вооружение является одним из важных факторов, которые помогают Украине уничтожать врага и защищать украинское небо от российских ракет.

"Сегодня мы сделали акцент на перечне приоритетов Украины для того, чтобы одержать победу в этой войне. Это касается противовоздушной, противоракетной, протидроновой обороны для защиты нашего неба, увеличения количества тяжелой артиллерии 155-го калибра и боеприпасов. Ведь мощные пушки Цезарь, которые используются на поле боя, нуждаются в качественных снарядах", - сказал Резников.

По его словам, также Силам обороны Украины нужны бронеавтомобили.

"Кроме этого, мы договорились о начале новой программы подготовки наших офицеров Воздушных сил для подготовки и освоения новой системы ПВО, о которой сообщим позже. Роль Французской Республики является одной из ключевых в общей борьбе с российской агрессией для защиты общечеловеческих европейских ценностей", - подчеркнул Резников.

Собеседники также коснулись вопросов учета и прозрачности военной помощи. Представителям иностранной делегации был презентован брифинг по внедрению логистической системы LOGFAS, которая позволяет осуществлять мониторинг поставок и движение западного вооружения и международной технической помощи в Украину. Также внимание было сосредоточено на вопросах реабилитации и лечение украинских военнослужащих в медучреждениях Франции и начале долгосрочных проектов с французскими оборонными компаниями.

Военная помощь от Франции

В ноябре Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба.

1 декабря президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении пообещали предоставить Украине системы ПВО и оборудование, необходимое для ремонта энергообъектов, поврежденных в результате вражеских атак.

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в первом квартале 2023 года планирует отправить в Украину новые 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar и другую оборонную помощь.

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