Главари боевиков "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин записали свои видеозаявления об эвакуации жителей Донбасса в Россию еще 16 февраля, то есть за два дня до обострения ситуации.
Об этом в Facebook пишет журналистка Ирина Ромалийская, публикуя скрины в подтверждение своих слов.
"Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник призывает жителей т.н. "ЛНР" эвакуироваться в Россию. Его видеообращение публикуют ресурсы боевиков. Мы скачали. Метаданные показывают, что создано это видео еще 16 февраля. Не сегодня. Не срочно. Заранее готовили, – отметила она. – Такая же история и с обращением Пушилина".
Мало того, оказалось, что одно из видео было загружено из папки на компьютере под названием "Бросок мангуста".
Обострение и эвакуация на Донбассе
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.
По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".
Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.
Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.
Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.
Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Он отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".