Пасечник и Пушилин сняли видео 16 февраля.

Главари боевиков "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин записали свои видеозаявления об эвакуации жителей Донбасса в Россию еще 16 февраля, то есть за два дня до обострения ситуации.

Об этом в Facebook пишет журналистка Ирина Ромалийская, публикуя скрины в подтверждение своих слов.

"Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник призывает жителей т.н. "ЛНР" эвакуироваться в Россию. Его видеообращение публикуют ресурсы боевиков. Мы скачали. Метаданные показывают, что создано это видео еще 16 февраля. Не сегодня. Не срочно. Заранее готовили, – отметила она. – Такая же история и с обращением Пушилина".

Мало того, оказалось, что одно из видео было загружено из папки на компьютере под названием "Бросок мангуста".

Обострение и эвакуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Он отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".