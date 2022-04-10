Осенью на уровне Байдена было принято решение обнародовать собранные данные.

Западная разведка узнала об окончательных намерениях России начать полномасштабное вторжение в Украину еще летом 2021 года.

Об этом представитель разведки сообщил BBC.

В то же время спутниковые снимки указывали на планирование РФ широкой операции еще год назад, однако аналитики плохо понимали намерения Кремля.

Все изменилось в середине 2021 года.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - пояснил собеседник издания.

Сбор и анализ данных был общим делом США и Великобритании. Точное происхождение разведданных остается засекреченным, однако официальные лица предполагают, что их получили из нескольких источников.

По словам представителя разведки, Путин, похоже, хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния Москвы: "Он чувствовал, что окно возможностей закрывается".

Осенью на уровне Байдена было принято решение обнародовать собранные данные.

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы.

Поездка была открыта. По словам одного чиновника, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении своей страны действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

Россия начала накапливать войска у границы Украины еще весной 2021 года, постепенно наращивая наступательные силы к зиме.

Москва тогда отрицала любые данные о намерениях Путина вторгнуться на территорию Украины, прикрываясь учениями в Беларуси. Однако многочисленные кадры сосредоточенной техники, эшелоны с армейцами указывали на обратное.

Как и предупреждал Запад, войска РФ незаконно пересекли украинскую границу в феврале 2022 года.

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