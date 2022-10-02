Главнокомандующий армии Украины выразил благодарность американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку нашего государства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли вопросы обеспечения Сил обороны Украины.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

"В этот вечер провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения нужд Сил обороны Украины при отпоре российской вооруженной агрессии", - отметил он.

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Залужный добавил, что благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти тяжелые времена.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Залужный сообщил, что в телефонном режиме обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи дальнейшие планы и потребности ВСУ.

По словам Залужного, он обменялся с Каволи мнениями насчет оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей в вооружении, а также поделился с ним видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в РФ.

Обеспечение армии Украины - важные новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в частности, США и страны-члены Евросоюза начали активно помогать ВСУ.

Американская сторона уже предоставила Киеву высокоточное вооружение, в том числе реактивные артиллерийские системы HIMARS.

2 октября сообщалось, что Дания, Германия и Норвегия заплатят за производство для украинского государства самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Эти европейские государства согласились сделать взнос на общую сумму около 92 млн евро.

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