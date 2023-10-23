Агрессор несет огромные потери в людях и технике, пытаясь окружить Авдеевку.

Безумные потери россиян в суицидальных атаках на украинские укрепления являются попыткой выполнить политическую задачу, которая противоречит военной логике. Такое мнение высказал экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, своими мощными ударами в направлении Купянска и на окружение Авдеевки россияне пытаются не только улучшить свое тактическое положение на отдельных направлениях, но и оттянуть украинские резервы с юга. Это им нужно для того, чтобы до начала осенних дождей Силы обороны Украины так и не смогли прорвать российскую оборону с выходом на оперативное пространство.

По мнению Дикого, российское командование на оперативно-тактическом уровне может действовать рационально, но ему очень мешают команды сверху, где решения принимаются по политическим мотивам, а не согласно военной логике.

"Например, с военной точки зрения они бы спокойно могли отойти из Бахмута, отдать его нам. Трагедией для них это бы не было. А с пропагандистской точки зрения это же "отдать священный Артемовск", – объясняет он.

В этом контексте определенной "загадкой Герасимова" является нынешний штурм Авдеевки, которую Украина за последние 9 лет превратила в мощный укрепрайон.

"Это потери абсолютно непропорциональные. Результаты пока не то что нулевые, они минусовые. Здесь я сделаю прогноз: Авдеевку они не возьмут", – говорит Дикий.

Ситуация вокруг Авдеевки - последние новости

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито около 20 атак врага.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий. По его словам, каждое вынужденное отступление означает, что потом придется это возвращать с куда более тяжелыми усилиями и потерями. Но, если говорить об Авдеевке, то она действительно важна с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

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