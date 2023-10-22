В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Российские оккупанты в течение суток атаковали сразу почти на всех направлениях участка фронта. В течение суток произошло 82 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что на Купянском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

В частности, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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В то же время, как заявили в Генштабе, на Лиманском направлении силы обороны отбили три атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как сообщается, украинские воины отбили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито около 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области. На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области", - говорится в сводке.

Кроме того, на Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Вербового и Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты активнее всего атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях, произошло более 80 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито более 15 атак врага.

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