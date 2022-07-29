Склады боеприпасов уничтожены в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

На юге страны Вооруженными силами Украины за сутки уничтожены 4 склада боеприпасов российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook

"В течение боевого дня враг авиацией испытывал прочность наших позиций 9 раз, в том числе в районе освобожденного Потемкино и Ольгино. Наших потерь нет", - говорится в сообщении.

При этом, путем нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского украинскими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки.

Кроме того, украинской авиацией нанесено 7 ударов по врагу, из них по опорных пунктах – 4, по сосредоточению вражеской силы и техники – 3.

"Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения отминусовали у врага 36 рашистов, 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожено 4 склада боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что в Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована. Сейчас там караулят 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 16 ракет.

Вместе с тем, сказано что в море остается и минная угроза.

Напомним, в России выдали за военную технику ВСУ музейные экспонаты в Днепре.

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