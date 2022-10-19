Он сбит подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Сегодня в Бериславском районе Херсонской области сбит ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

"19 октября около 10:30 в Бериславском районе подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении. Видео дня

Сколько уничтожено вертолетов России с начала полномасштабной войны

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 октября украинскими военными уничтожены 269 российских самолетов и 242 вертолета.

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Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам, в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Отдельно, силами ПВО сбиты 5 ракет, вражеский штурмовик; уничтожены несколько складов БК русских.

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