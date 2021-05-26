За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Так, неподалеку от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых орудий и стрелкового оружия.
Неподалёку от населенного пункта Новгородское оккупанты осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм.
Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону украинских позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
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В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в направлении украинских позиций возле поселка Берёзовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Mavic с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.
Ситуация на фронте сегодня, 26 мая
По состоянию на 7:00 зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
В результате вражеского огня украинский военнослужащий получил ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
Также возле населенного пункта Павлополь российские наемники вели огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации уведомила представителей ОБСЕ.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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