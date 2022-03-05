фото: Олег Синєгубов / Facebook

На Харьковщине за семь дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской российской техники.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Facebook-аккаунте.

"Неделю Харьковщина дает достойный отпор российскому оккупанту. По состоянию на 4 марта силы обороны Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности. Наша армия уничтожила уже столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран", - сообщает председатель ОГА.

По его данным, харьковчане за семь дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники.

"Враг, понимая невозможность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары больших высот за пределами действия нашей противовоздушной обороны. Наступательный характер российских оккупантов замедлился", - отметил Синегубов.

Так, по его информации, пограничники совместно с Вооруженными Силами Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

"Говорил с ребятами с передовой: готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже и сами русские понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области! Как и обещали: стоим, защищаем!", - подчеркнул Синегубов.

Фото Харьковщина техника 05 марта 2022
Фото Харьковщина техника 05 марта 2022

Напомним, ранее на Харьковщине оккупанты повредили газопровод. Сообщается, что повреждение было вызвано авиационным ударом. 

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