Встречи в Ватикане и Риме 26 апреля подтвердили, что партнеры Украины понимают, что происходит, отметил президент

За время после Пасхи российские войска возобновили привычную штурмовую активность, Россия пытается обмануть мир и затягивать войну. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 27 апреля.

По его словам, встречи в Ватикане и Риме 26 апреля подтвердили, что партнеры Украины понимают, что происходит.

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии. Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется", - сказал он.

Видео дня

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться ценой значительных потерь.

"Каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну", - констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо давление на Россию:

"Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну".

Война в Украине: заявление Зеленского

Напомним, как заявил Зеленский, по многим направлениям фронта в Украине ситуация остается сложной:

"Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений… Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях".

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