Все развитые страны пытаются как-то помочь нашим доблестным защитникам.

Развитые страны мира всячески помогают Украине противостоять российской агрессии. Они предоставляют финансы, снаряжение и вооружение. Например, по данным Reuters, США недавно утвердили дополнительную поставку оружия в нашу страну на сумму $200 миллионов. А теперь об отправке нелетального военного груза сообщила Южная Корея.

Как передает портал CNN, об инициативе стало известно на сегодняшнем брифинге Министерства обороны Южной Кореи. Спикер заявил, что в Украину отправят пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, аптечки, лекарства и военные продуктовые наборы длительного хранения. Логистические вопросы доставки груза все еще решаются. Помощь обойдется стране в $800 тысяч.

Ранее Южная Корея постановила, что не будет отправлять своих солдат воевать на стороне Украины или предоставлять нам вооружение. Это решение принял президент, а Министерство обороны его поддержало.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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