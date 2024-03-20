Российские оккупанты будут внедрять любые действия, чтобы не покидать полностью акваторию Черного моря.

Россияне будут пытаться усилить систему защиты своих кораблей, потому что не могут себе позволить полностью покинуть акваторию Черного моря, а для выискивания украинских дронов попробуют даже варианты Второй мировой войны.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона рассказал, к каким идеям, мерам и средствам могут прибегнуть захватчики, чтобы попытаться спасти Черноморский флот РФ от украинских ударов.

"Они могут попытаться установить какое-то дополнительное оборудование для радиолокации, чтобы обнаруживать дроны. Также они могут усилить воздушную компоненту. Чаще вылетать в море на вертолетах или на патрульных самолетах, которые не быстрые, имеется в виду не реактивная авиация, а старенькие БЭ-12 или БЭ-200, он есть в варианте патрульного самолета. То есть, просто визуально искать и наблюдать в море, как деды во Вторую мировую, выискивать эти дроны", - акцентировал Плетенчук.

Видео дня

Он добавил, что фактически в акватории Черного моря постоянно присутствует какая-то российская авиация. Обычно это реактивные самолеты или иранские Mohajer, которые ведут разведку и посменно работают.

"Так же могут попытаться усилить поиск у своих стоянок, у оккупированных берегов Крыма, именно для того, чтобы как-то на опережение поработать. Конечно, есть различные меры, которые не являются военной тайной или чем-то новым, поэтому можно об этом говорить. Они могут попробовать навесить дополнительно пулеметы на борта, чтобы увеличить угол наклона", - отметил Плетенчук.

Относительно вопроса, будут ли пытаться россияне уберечь свой личный состав, который работает на кораблях, в частности, таких военных немало в оккупированном Севастополе. Представитель ВМС Украины отметил, что сама жизнь российских моряков, не является какой-то ценностью для военного командования РФ, однако для подготовки кадров требуется длительное время.

"Единственная проблема с моряками, то что их не рожают сразу в форме со знаниями морского дела, а надо еще учить. Если обычного пехотинца за три месяца можно научить многому, практически всему, то конечно с моряками этот процесс сложнее, для этого есть специальные учебные заведения", - подчеркнул Плетенчук.

Сложно утверждать, что россияне уже испытывают нехватку моряков, "она в принципе является постоянной, особенно учитывая, что эти кадры надо готовить", говорит он.

"Но проблема даже не в том, чтобы готовить, но и после того, как они соответствующую подготовку прошли, нужно некоторое время служить на морских единицах, чтобы иметь соответствующий уровень навыков. То есть, если новая единица вооружения, новый корабль даже серийного производства, научить экипаж индивидуально пользоваться каждого своим оборудованием нужно достаточно много времени, чтобы они начали работать, как одна команда. У них персонал в очереди не стоит, желающих умереть в Черном море, конечно не так и много. У них военнослужащие срочной службы так же служат на флоте, не забываем об этом", - отметил Плетенчук.

Потери Черноморского флота РФ:

По информации аналитиков Института изучения войны, Украина уже вывела из строя около 33% боевых кораблей российского флота, заставив оккупантов передислоцировать большинство из Севастополя на базы поменьше.

Британская разведка сообщала, что после успешных атак ВСУ министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях.

В ВМС Украины сообщали, что сейчас российские оккупанты боятся выпускать свои корабли в Черное море из-за опасности со стороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: