Выдворить россиян коллективно не удастся из-за действия международного права.

Граждан России, приехавших и нелегально поселившихся в Крыму после 2014 года, ждет возвращения на родину. Все решения будут приниматься в индивидуальном порядке, отметила в эфире телемарафона представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По ее словам, в первую очередь процесс деоккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей будет содержать проведение силовиками стабилизационных мероприятий.

Кроме того, речь пойдет и о восстановлении органов публичной власти - сперва военных администраций, далее - военно-гражданских, затем - после наступления "когнитивного разминирования" - переходе к гражданской жизни через выборы.

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"Другая составляющая касается вопросов ответственности граждан, перешедших на сторону врага, совершивших военные преступления. Это основы и применение статьи о коллаборационизме и статьи об амнистии и люстрации. Это видение мы выработали... Это вопрос имущества, суперважный. Это вопрос, который связан с российскими гражданами, незаконно проживающими на территории Крыма. Это от 500 до 800 тысяч человек, проживающих в Крыму с 2014 года абсолютно нелегально. Ответ прост - они все должны уехать из Крыма, мы будем их выдворять, именно поэтому мы призываем их выезжать быстрее, чтобы для нас было меньше работы", - сказала Ташева.

Однако, отметила она, выдворить россиян коллективно не удастся из-за действия международного права: "Нам придется применять в отношении них индивидуальные решения. Нам нужна будет сеть разветвленных органов, которые будут выдавать эти решения оперативно".

При этом украинские власти уже вскоре запускают экспериментальный проект по набору кадров. "Это экспериментальный проект по набору кадров в резерв восстановления. Это те люди, которые поедут на все деоккупированные территории работать. Это не только госслужащие, (есть) отдельный реестр - относительно учителей и медиков", - отметила Ташева.

Контрнаступление ВСУ и деоккупация Крыма - главное

Украинская власть не скрывает, что собирается освобождать оккупированный с 2014-го Россией Крым, в частности, военным путем, из-за чего Кремль постоянно в ответ угрожает применением ядерного оружия.

С начала июня заметно активизировались наступательные движения украинских сил на востоке и юге Украины, что западные СМИ уже назвали началом контрнаступления ВСУ. Впрочем, эксперты и военные отмечают, что это скорее "прощупывание" линий обороны противника перед формированием основного удара.

Чтобы не допустить контрнаступление ВСУ на юге, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты совершили теракт на территории Каховской ГЭС, взорвав дамбу станции и затопив десятки населенных пунктов на Херсонщине. Но эксперт Юлиан Репке утверждает, что высохшее Каховское водохранилище может стать плацдармом для ВСУ и уже способно пропускать гусеничную технику.

Последние спутниковые снимки линий обороны РФ в Крыму показывают разветвленную систему окопов в ряде сел вблизи админграницы с Херсонщиной, что указывает на то, что российское командование считает серьезной угрозу деоккупации полуострова. Сейчас в рамках контрнаступательных действий ВСУ "выносят" склады и логистику противника на юге и по так называемому "сухопутному коридору" через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

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