Теряя много живой силы, войска РФ продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий возле Бахмута.

Российские войска продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

"Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области; Майское - Сумской, а также Стрелечье, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Купянском направлении, как отмечается, враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречной, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

Видео дня

Также в Генштабе сообщили, что на Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Дубрава на Луганщине, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорный, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк на Донбассе.

"На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка на Донбассе. На Запорожском направлении враг нанес огневое поражения по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольгевское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Украинская авиация в течение суток, 2 января, десять раз мощно ударила по районам сосредоточения российских войск и пять - по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обнародовал итоги трагического и героического 2022 года.