Оккупанты расстреливали все, что двигалось.

Украинские военнослужащие до последнего пытались заехать на позицию "Зенит" в Авдеевке Донецкой области, чтобы забрать собратьев.

Об этом рассказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире Радио Донбасс Реалии. По его словам, в определенный момент "Зенит" оказался в окружении - прорваться туда не удалось, несмотря на неоднократные попытки.

"До последнего пытались туда заехать техникой, бронетехникой, просто пикапы ездили. Но в какой-то момент продвижение врага было настолько быстрым, что просто техника физически не могла туда добраться. Просто расстреливали абсолютно все, что движется", - сказал военный.

Он отметил, что техника является приоритетной целью для всех огневых средств захватнических войск, а РФ имела на Авдеевском направлении 10-кратное преимущество. Кроме того, за последние дни оккупанты применили там около 100 огромных управляемых авиационных бомб.

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил, что украинские силы выходят из Авдеевки. Впоследствии стало известно, что они заняли оборону на определенных рубежах.

Проект DeepState сообщал, что оккупанты расстреляли на "Зените" шестерых украинских военнопленных. В 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что российские военные согласились эвакуировать наших бойцов для обмена, однако вместо этого расстреляли.

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