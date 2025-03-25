Где именно это произошло - не сообщается.

Украинским военнослужащим удалось поразить колонну российских захватчиков, которая направлялась в сторону их позиций.

Видео с результатами боевой работы опубликовано на странице Батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в социальной сети Facebook. Операторы беспилотных летательных аппаратов поразили российскую боевую машину пехоты и танки, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы.

"Бойцы Батальона беспилотных систем мастерски остановили вражескую колонну с помощью дронов"

Потери России на войне

По состоянию на 25 марта, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация потеряла на полномасштабной войне около 905 тысяч 940 солдат. 1180 - только за последние сутки.

Сегодня в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" показали, как украинские защитники поразили технику оккупантов, которую те спрятали перед наступлением на позиции Сил обороны.

Также Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки на Покровском направлении, которое является одним из самых тяжелых, армия России потеряла убитыми 119 солдат, а также различную военную технику. Среди потерь - боевая бронированная машина, антенна БПЛА, багги, спутниковый терминал, мотоцикл и пушка.

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