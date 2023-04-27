Появилось короткое видео, как генерал передвигается по разрушенному городу с оружием.

Командующий Сил специальных операций Украины Виктор Хоренко появился с группами спецназначения в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ССО, бригадный генерал Хоренко поехал на выезд со своими воинами. В коротком ролике показали, как это было.

В начале видео воины ССО знакомят своего командующего с маршрутом передвижений. Далее видно, как Хоренко с бойцами едут по полю, а затем пешком передвигаются по городской полосе Бахмута. Генерал Хоренко был с оружием, в полной боевой экипировке.

Видео дня

Хоренко в Бахмуте

Как сообщал УНИАН вчера, командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут, где идут тяжелые бои. Бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами.

Генерал по итогам визита заявил, что ситуация в городе сложная, но качество украинских воинов преобладает количество оккупантов.

Вместе с тем пресс-офицер "Эдельвейсов" заявил, что украинские войска пока никто не выводит из Бахмута. Более того, россиянам готовят сюрприз.

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