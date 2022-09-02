Самые большие потери враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Украинские военные за последние сутки ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Общие потери Российской Федерации с 24 февраля около 48,7 тысячи человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника по состояния на 2 сентября ориентировочно составили:

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личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано;

танков ‒ 2009 (+12) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 4366 (+21);

артиллерийских систем – 1126 (+11);

РСЗО – 289 (+2);

средства ПВО - 153 (+0);

самолетов – 234 (+0);

вертолетов – 205 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2);

крылатые ракеты - 198 (+2);

корабли /катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8);

специальная техника – 105 (+1).

Отмечается, что самые большие потери враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Как ранее сообщал УНИАН, СМИ узнали, что более 900 военных из элитных подразделений Российской Федерации, которых ликвидировали в Украине, удалось идентифицировать. В список входят десантники, морские пехотинцы и спецназовцы.

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