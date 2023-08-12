Российские войска "домониторились" на одном из направлений фронта.

Вооруженные силы Украины устроили охоту дрона камикадзе за "летающим разведчиком" РФ - мобильной мониторинговой камерой, которая собирала разведданные для россиян.

"Адскую жатву" технике врага организовали десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отмечает СтратКом ВСУ.

Защитники Украины отработали на одном из направлений фронта: "Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена!", - подчеркивает ведомство.

Спецы СБУ разнесли редкую броню оккупантов

Напомним, сегодня украинцев также позабавил ролик с боевой работой спецов СБУ. Защитники устроили армии РФ "Судный день" и уничтожили редкий экземпляр вражеской оборонительной техники. Речь идет о ликвидации машины поддержки танков "Терминатор-2".

Отмечается, что россияне пытались спасти остатки оружия с помощью танка Т-80, однако его также встретила "бавовна" от СБУ.

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