Уничтожен также танк, который пытался помочь экипажу БМПТ.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины разгромили расхваленную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2".

Как сообщает пресс-служба СБУ, редкий российский экземпляр был уничтожен несколькими попаданиями дронами-камикадзе.

"Устроили Судный день российскому" аналоговнету БМПТ "Терминатор-2". Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Подбитого "Терминатора" пытались извлечь с помощью танка Т-80, "но... его также поразили спецы СБУ".

Потери России - актуальные данные

По состоянию на 12 августа Россия потеряла 4295 танков и 8324 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2023 года ориентировочно составили около 253 290 человек. 510 оккупантов ликвидированы за последние сутки.

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