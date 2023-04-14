Врагам в окопах на украинской земле очень "весело" - ВСУ редко промахиваются.

Вооруженные силы Украины показали, как "гасят" окопы российских солдат, которые вырыли свои "норы" на украинской земле, гранатами Ф-1.

Действенность боеприпасов во время боевых действий продемонстрировали солдаты 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, отмечает СтратКом ВСУ в Telegram.

Там с юмором называли это акционным предложение доставки гранат для оккупантов.

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"Каждая четвертая с сюрпризом", - отметили в ВСУ.

Солдаты РФ наткнулся на гранату Ф-1 от ВСУ

Напомним, что украинские военные часто публикуют видео о том, как действенно применяют отечественное или западное оружие в битвах с оккупантами. Довольно эффективно наши герои используют и гранаты Ф-1.

Вчера в сети появился очередной ролик с демонстрацией мощности данного боеприпаса. Солдату РФ было не до смеха. Он так испугался, что не смог сориентироваться и бросился прятаться в окоп, в который за секунду "до" приземлилась граната.

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