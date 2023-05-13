Небесная кара "накрыла" россиян на одном из направлений фронта.

Вооруженные силы Украины "разобрали на камушки" штаб оккупантов мощным ударом на одном из направлений фронта.

Также удалось уничтожить личный состав и технику врага. Собственно, после фиксирования позиций врага нашими аэроразведчиками, россияне столкнулись с "небесной карой". Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ.

В кадре показано взаимодействие бригады территориальной обороны "Люфтваффе"и 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

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В Брянской области сбили две российские "птички"

Напомним, что днем 13 мая на территории Брянской области РФ упали сразу два летательных аппарата. Соответствующую информацию уже подтвердили росСМИ. Речь идет об авиакатастрофах на окраинах города Клинцы.

Сначала сообщалось о вероятном "приземлении" двух вертолетов, однако затем появилась информация, что одним из них может быть истребитель-бомбардировщик Су-34. Сейчас в Брянщине активно ищут диверсантов.

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