Это уникальный учебный проект, которого еще не было в Украине.

Среди подразделений территориальной обороны ВСУ будет проведена "Выучка капитанов". Как сообщил заместитель командующего Сил ТрО Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Собко в комментарии Military Media Center, инструкторы будут курировать по стандартам НАТО.

"Чтобы оперативно решить проблему нехватки квалифицированных командиров среднего звена, взводов и рот, мы начали уникальный для наших Вооруженных Сил учебный проект под названием "выучка капитанов".

В основу курса положены стандарты обучения государств-членов НАТО и учтен опыт российско-украинской войны. Инструкторы курса - боевые офицеры, прошедшие подготовку за рубежом. Теперь они передают опыт другим", - заявил Совко.

Видео дня

Территориальная оборона ВСУ до начала полномасштабного вторжения насчитывала чуть более шести тысяч личного состава. Теперь солдат в ТрО десятки тысяч: кто-то имел военный опыт, но все же большинство - это вчерашние гражданские.

"В начале отражения российского нашествия не каждое подразделение имело достаточно времени на подготовку. Некоторым батальонам пришлось сразу занимать боевые позиции. Другие смогли получить необходимые навыки", - отметил Совко.

Теперь уже почти все подразделения имеют боевой опыт. Совко отметил, что солдаты ТРО воевали на разных направлениях.

"Теробороновцы принимали участие в контрнаступлении на Харьковщине и Донетчине. Обороняли Киев, Харьков, Сумы, Чернигов. Освобождали Херсон, Лиман, Изюм, Купянск и другие города. Сегодня наши воины ТРО выполняют задачи на самых горячих участках фронта: возле Угледара, Авдеевки, Бахмута, Кременной", - добавил Совко.

Обучение украинских военных: что известно

27 марта УНИАН сообщал о том, что украинские солдаты завершили этап обучения на танках Challenger 2 в Великобритании. Вскоре экипажи вместе с танками прибудут в Украину для участия в боевых действиях.

Недавно 65 военнослужащих овладели системой ЗРК Patriot. Обучение проходило на американской базе в Оклахоме.

30 марта в Пентагоне заявили, что на данный момент учения в западных странах проходят сразу более 11 тысяч украинских военных. Всего солдат Сил обороны тренируются в 26-ти странах.

Вас также могут заинтересовать новости: