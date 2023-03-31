Начиная с апреля 2022 года, украинские воины прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что сейчас более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за границей. К "тренировочной коалиции" наших защитников присоединились 26 стран.

Как он отметил во время брифинга, учения украинских военных осуществляются международными усилиями в партнерстве с коалицией "дружественных" государств. По его словам, начиная с апреля 2022 года, украинские воины прослушали более 40 различных учебных программ по более 20 боевым системам.

Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.

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"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", – добавил он.

Обучение украинских военных за рубежом

30 марта представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские воины завершили обучение на комплексах Patriot в США. Работе с этими системами в Штатах учились 65 украинских военнослужащих.

В Великобритании украинские защитники завершили обучение на танках Challenger 2. Танкисты находились на учениях со второй половины января.

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