Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что сейчас более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за границей. К "тренировочной коалиции" наших защитников присоединились 26 стран.
Как он отметил во время брифинга, учения украинских военных осуществляются международными усилиями в партнерстве с коалицией "дружественных" государств. По его словам, начиная с апреля 2022 года, украинские воины прослушали более 40 различных учебных программ по более 20 боевым системам.
Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", – добавил он.
Обучение украинских военных за рубежом
30 марта представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские воины завершили обучение на комплексах Patriot в США. Работе с этими системами в Штатах учились 65 украинских военнослужащих.
В Великобритании украинские защитники завершили обучение на танках Challenger 2. Танкисты находились на учениях со второй половины января.