Не будет никакого перемирия, заявил террорист.

Как только Россия начнет терпеть поражение на войне в Украине, ВСУ пойдут не только на Донбасс и Крым, они двинутся и на Ростов, и на Кубань, и вообще всюду, куда смогут.

Об этом заявил террорист Игорь Стрелков-Гиркин, отвечая на вопрос о вероятности победы Украины.

"Если Россия начнет терпеть поражение в войне, украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов и на Кубань, и везде, насколько у них хватит сил и возможностей", – заявил он.

По его словам, "тактические поражения" России возможны уже сейчас, и Украина будет наступать и на Донбасс, и на Крым: "Не будет никакого перемирия, будет война. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, это если ей потребуется передышка… краткосрочное перемирие – чтобы восстановить силы".

Напомним, ранее Гиркин констатировал, что "спецоперация" России в Украине провалилась. Весь цивилизованный мир поверил, что Украина может продержаться долго, поэтому поддерживает ее всеми способами.

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