Вооруженные силы Украины показали удачную ночную разведку по позициям оккупантов, которая завершилась ликвидацией группы врага.
Соответствующее видео опубликовал в пятницу, 28 апреля, СтратКом ВСУ. В кадре показана "коллаборация" пилотов роты "РАРОГ" (принадлежат к 24-й ОМБр) с артиллеристами Королевской бригады.
Благодаря точным координатам последних операторы дронов уничтожили оккупантов с первого выстрела.
ВСУ организовали охоту на технику оккупантов
Напомним, что на этой неделе армия Украины похвасталась значительным количеством попаданий по технике оккупантов. Соответствующие кадры СтратКом ВСУ регулярно показывает в социальных сетях. На этой неделе оккупанты стали целью настоящей "охоты".
Так, 26 апреля украинские войска "поймали" на одном из направлений фронта в Луганской области вражеский БМП-2. От него остались разве что щепки.
Также 23 апреля ВСУ "накрыли в поле" российскую технику и БК. Оккупанты понесли потери из-за действий бойцов батальона "Эдельвейс".