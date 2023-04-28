Ночью враг нанес немалые потери Украине из-за массированного ракетного обстрела, однако ВСУ не тянули с ответом.

Вооруженные силы Украины показали удачную ночную разведку по позициям оккупантов, которая завершилась ликвидацией группы врага.

Соответствующее видео опубликовал в пятницу, 28 апреля, СтратКом ВСУ. В кадре показана "коллаборация" пилотов роты "РАРОГ" (принадлежат к 24-й ОМБр) с артиллеристами Королевской бригады.

Благодаря точным координатам последних операторы дронов уничтожили оккупантов с первого выстрела.

Видео дня

ВСУ организовали охоту на технику оккупантов

Напомним, что на этой неделе армия Украины похвасталась значительным количеством попаданий по технике оккупантов. Соответствующие кадры СтратКом ВСУ регулярно показывает в социальных сетях. На этой неделе оккупанты стали целью настоящей "охоты".

Так, 26 апреля украинские войска "поймали" на одном из направлений фронта в Луганской области вражеский БМП-2. От него остались разве что щепки.

Также 23 апреля ВСУ "накрыли в поле" российскую технику и БК. Оккупанты понесли потери из-за действий бойцов батальона "Эдельвейс".

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