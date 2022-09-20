Авиация Сил обороны Украины поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Вооруженные силы Украины за сутки отбили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка", - говорится в сводке.

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В то же время, в течение текущих суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА врага.

Также украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также трем складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

При этом, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, а на других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии.

В частности, на Сиверском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Обильное Сумской области, на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка. Также на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Александровка и Григорьевка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск и Нью-Йорк.

Вместе с тем противник вел обстрелы на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское.

На Запорожском направлении враг обстреливал населенные пункты Новоселка, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красный, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 70% личного состава российских оккупантов в Сватово.

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