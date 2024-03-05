Там произошло более 50 боестолкновений.

В Вооруженных силах Украины назвали направление, на котором армия Украины уничтожила почти 50% живой силы от общих суточных потерь РФ.

Как известно, всего за минувшие сутки было ликвидировано 1 070 человек оккупантов. Выяснилось, что более 400 человек "замолотили" именно на Таврическом направлении. Детали сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

Командующий войсками "Таврия" отметил, в операционной зоне его ОСУВ обстановка остается сложной, однако контролируемой. В частности, за минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов.

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"Состоялось 51 боевое столкновение", - отметил бригадный генерал.

По его словам, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов.

"Общие потери россиян составили: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники", - подчеркнул Тарнавский.

Он добавил, что также было нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника.

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По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки всего на всей линии фронта состоялось 74 боевых столкновения.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Также, на Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

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