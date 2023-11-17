В Авдеевке Россия пытается повторить свой сомнительный успех в Бахмуте, считает аналитик.

Россия перешла к тактике "пешего окружения" Авдеевки после того, как за последние недели она потеряла на этом направлении около 270 единиц бронетехники. Об этом заявил собственный военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Новую тактику россиян в Авдеевке Рёпке называет "тактикой Бахмута". Агрессор резко снизил количество используемой в наступлении техники, теперь наступление ведут в основном пехотные части, как это делали наемники "Группы Вагнера" в Бахмуте.

Огромные потери российской армии на этом направлении, которые Репке оценивает в 3 тысячи человек, он не считает неудачей россиян. По словам эксперта, это проявление целенаправленной тактики Кремля, который действует по принципу "количество вместо качества".

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Репке отмечает, что в Бахмуте потери ВС РФ и ВСУ соотносились как 10:1, но в итоге Россия все равно смогла захватить город. Немецкий аналитик полагает, что с Авдеевкой Москва сознательно пытается реализовать тот же сценарий.

Битва за Авдеевку – последние новости

Как писал УНИАН, на Авдеевском направлении за прошедшие сутки было "очень жарко". Российские оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города. Украинские власти уверяют, что пока вражеским войскам ничего не удается, но они давят.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что оккупанты намерены осуществить третий массированный штурм Авдеевки, целью которого будет попытка прорваться до села Степовое. Это позволит им взять под огневой контроль важную трассу и начать движение в направлении села Бердичи, имеющего ключевое значение для украинского гарнизона Авдеевки.

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