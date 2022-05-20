В то же время к к украинцам тоже перебрасывается подкрепление.

Несколько российских батальонных тактических групп при поддержке авиации, видимо, направляются к Попасной, скорее всего, чтобы попытаться прорваться к западу от города.

Об этом сообщает сообщество OSINTdefender в Twitter, занимающееся анализом информации о событиях в зоне боевых действий в Украине.

ВСУ рискуют быть окруженными ВС РФ, но, как пишут в сообществе, к украинцам тоже перебрасывается подкрепление.

"Существует высокая вероятность того, что украинские силы к северу от Попасной рискуют быть окруженными российскими войсками, продвигающимися к Бахмуту, хотя ожидается, что украинские подкрепления перебрасываются, чтобы остановить прорыв", - пишут аналитики.

Русские войска активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк, отметили, в свою очередь, в американском Институте изучения войны.

По данным Генштаба, русские уже даже пытались штурмовать Северодонецк, но потерпели крах.

Российские силы также безуспешно пытались прорвать украинскую оборону к западу и востоку от Авдеевки и вели сильный артобстрел в этом районе.

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