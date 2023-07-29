Северная Корея считается одним из немногих союзников России. Ракеты, которые использовали ВСУ, изъяла для Украины одна дружественная страна.

ВСУ использовали для обстрелов российских позиций ракеты, изготовленные в Северной Корее.

Как сообщает Financial Times, северокорейские снаряды для советской РСЗО Град использовали украинские силы под Бахмутом. Как говорится в материале, большинство боеприпасов были изготовлены в КНДР в 1980-х и 1990-х годах.

Северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются. Боеприпасы крайне ненадежны, однако защитникам Украины нужна каждая ракета, которую они могут получить.

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Как говорится в материале, поскольку Северная Корея считается одним из немногих союзников России, вряд ли Пхеньян самостоятельно поставил эти боеприпасы Украине.

Украинские военные рассказали, что эти ракеты "изъяла с корабля" одна дружественная страна. Более подробную информацию они предоставить отказались.

Война в Украине и позиция Северной Кореи

В Белом доме заявляли о факте передачи артиллерийских снарядов Северной Кореей России. Спутниковыми снимками фиксировались прибытия поездов из КНДР на территорию России.

В январе 2023 года Госдепартамент США сообщил о поставках в Россию оружия со стороны КНДР.

В июне 2023 года Путин открыл нефтяной кран для Северной Кореи в обмен на оружие против Украины. Сообщалось, что Россия углубляет сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины.

В июле 2023 года Министерство обороны КНДР пригласило российскую делегацию на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны.

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